Darwin desvaloriza críticas e lança apelo: «É nos momentos mais difíceis que precisamos dos adeptos»

Autor de dois golos na vitória do Benfica por 3-1 diante do Estoril, Darwin Nuñez mostrou-se satisfeito com o triunfo das águias e aproveitou para lançar um apelo aos adeptos, para que apoiem a equipa, especialmente nos momentos mais difíceis.





"O nosso jogo de início foi muito bom, tentámos sempre circular a bola de um lado para o outro, quando o Estoril estava mais fechado e penso que nessas circunstancias estivemos muito bem. Temos de estar mais finos da hora de fazer o golo. O importante não é fazer golos lindos, depois acabámos a falhar. E depois o Estoril fez o golo e sofremos muito mais. Estou mutio contente pelo trabalho da equipa. Depois do primeiro golo que fizemos, voltámos no segundo tempo com a mesma dinâmica", começou por dizer o uruguaio, à SporTV.Darwin, um dos jogadores que teve Covid-19 nas águias, assume que o coronavírus complicou a missão da equipa. "O vírus afetou-nos muito. Uns ficaram infetados, depois recuperavam e iam muitos outros. Isso afetou-nos. Mas agora estamos todos juntos de novo. Vamos fazer melhor nos treinos e nos jogos que é o mais importante".Por fim, o uruguaio desvalorizou as críticas recentes à equipa e pediu o apoio dos adeptos. "Temos de estar focados no nosso trabalho e não olhar às críticas de ninguém. Nós é que jogamos e necessitamos do apoio dos adeptos. Num momento em que estamos pior, é muito importante o apoio dos adeptos. E acredito que ainda nos vão ajudar muito."