Darwin "deve muito ao Benfica": «Quem o quiser em janeiro terá muitas dificuldades»

A atravessar um bom momento de forma, Darwin Núñez é agora obrigado a parar e ficar longe dos relvados por estar infetado com covid-19. Ainda assim, o descanso do uruguaio vai ser pouco, uma vez que o Benfica já instalou um ginásio em casa do avançado para recomeçar a trabalhar assim que possível. Quem o revela é Edgar Lasalvial, agente do avançado, que acredita que o jogador voltará mais forte.





"Está tudo controlado, ele está assintomático e muito feliz no Benfica. Vai regressar melhor e mais forte. Depois de alguns dias de descanso, vai poder treinar no ginásio que o Benfica já lhe montou em casa com as indicações de Jorge Jesus. Quer devolver o carinho e a confiança do presidente e de Rui Costa e quer responder com boas exibições no Benfica", afirmou à Antena 1Darwin tem despertado a cobiça de vários tubarões europeus, mas Lasalvial acredita que Darwin não vai deixar a Luz em janeiro."É um orgulho para todos nós que haja interesse de tantos clubes com tanta história e grandeza, mas ele deve muito ao Benfica. Quem o quiser em janeiro terá muitas dificuldades em ter sucesso porque terá de desembolsar muito dinheiro e falar com o Benfica. Darwin tem a cabeça no Benfica e quer responder à medida do investimento e do carinho que recebeu desde que chegou a Lisboa. Ele está contente com a cidade, o clube, os companheiros e o treinador que trabalha muito nos seus movimentos dentro de campo. Agora é esperar", concluiu.