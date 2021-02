Darwin suspende conta nas redes sociais após derrota no dérbi

Darwin suspendeu as páginas nas redes sociais na sequência da derrota do Benfica frente ao Sporting por 1-0, o que gerou muitas críticas. Alegadamente terá sido alvo de mensagens intimidatórias.





Outros jogadores, como Seferovic, Gabriel, Vlachodimos, Gilberto, Nuno Tavares e Pizzi mantêm as contas ativas, mas a função que permite comentários está limitada.As críticas aos jogadores do Benfica fizeram-se sentir logo após o final da partida. Na conta de Grimaldo, por exemplo, é possível ler muitos insultos.Everton também apagou as contas mas foi há uns dias.Notícia atualizada às 15h29.