Darwin é rei das assistências da Liga NOS

Darwin Núñez continua a ser um elemento decisivo na formação liderada por Jorge Jesus e manteve o estatuto de ‘rei’ das assistências da formação encarnada. O internacional uruguaio chegou ao 8º passe decisivo para golo em 2020/21 e lidera as contas no plantel, seguido por Rafa (5), Everton (4), Grimaldo (4), Gilberto (3) e Waldschmidt (3).

O avançado conseguiu ainda outro feito neste duelo com o Tondela, uma vez que passou a ser o único jogador do Benfica a fazer duas assistências em dois jogos esta temporada. Já o havia feito na goleada por 5-1 da 3ª jornada frente ao Famalicão e repetiu a dose ontem à noite. Pizzi fê-lo apenas em uma ocasião, na goleada por 4-0 frente ao Lech Poznan no Grupo D da Liga Europa, assim como Nuno Tavares, que fez dois passes para golo na robusta vitória por 5-0 frente ao Vilafranquense, na 4ª eliminatória da Taça de Portugal.