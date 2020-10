Darwin apontou para o símbolo e explicou gesto após vitória do Benfica

Darwin assinou o segundo golo do Benfica frente ao Belenenses SAD e foi eleito o homem do jogo, uma distinção que o deixou muito satisfeito.





"Ser o homem do jogo tem um significado muito grande mas o mérito é sempre da equipa pois nós deixamos sempre tudo no campo", afirmou o internacional uruguaio, à BTV, onde também confessou a sua satisfação por ter voltado a marcar: "Um avançado vive de golos, por vezes um não marca, mas é preciso trabalhar e esperar que outro marque. O que interessa é trabalhar para a equipa".O jovem atacante terminou a garantir que vive "um sonho" e explicou ainda por que apontou para o símbolo do clube na hora de celebrar o seu golo. "O Benfica é um clube muito grande e eu sonhava jogar aqui. Agora só espero que as coisas me corram bem", concluiu.