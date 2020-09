Darwin já brilha no Benfica: uruguaio bisou em jogo-treino

Darwin Núñez já brilha com a camisola do Benfica. O avançado uruguaio bisou este domingo num jogo-treino frente à formação B.





O mais recente reforço do plantel às ordens de Jorge Jesus esteve em destaque no jogo-treino deste domingo no Seixal, em que a formação principal defrontou e derrotou a equipa B, por 3-0. O avançado uruguaio, que custou ao Benfica 24 milhões , marcou dois golos; Dyego Sousa assinou o outro golo da partida.No jogo-treino deste domingo, Jorge Jesus apostou neste onze inicial: Odysseas, João Ferreira, Samaris, Morato, Grimaldo, Gabriel, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Cervi, Pedrinho e Darwin.Já no sábado, Darwin Núñez tinha-se estreado pelo Benfica , jogando cerca de 15 minutos no triunfo dos encarnados frente ao Rennes."Darwin ficou deslumbrado com este cenário do Benfica e pediu 'míster, não treino há seis dias mas se me puser nem que seja seis minutos, para jogar no estádio...'", revelou Jorge Jesus no final do jogo de sábado.