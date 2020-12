Darwin já testou negativo à Covid-19

Darwin Núñez já testou negativo à Covid-19, sabe Record. Desta forma, o avançado já deverá ser opção para Jorge Jesus no embate com o Lech Poznan, na quinta-feira, para a Liga Europa. Recorde-se que o internacional uruguaio falhou os três últimos encontros do Benfica, diante de Paredes, Glasgow Rangers e Marítimo.





Recorde-se que no plantel encarnado há ainda mais três jogadores positivos ao novo coronavírus: Taarabt, Weigl e Daniel dos Anjos.