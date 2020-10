Darwin marcou o seu primeiro golo pelo Benfica após este salto tremendo

Golo do @SLBenfica! Golo do @Darwinn99! Que cabeçada. Grande golo do uruguaio a valer o 2-1 na partida.#sporttvportugal #uefaeuropaleague #europaleague #ligaeuropa #lechpoznan #sportlisboaebenfica #slbenfica #benfica #darwinnunez pic.twitter.com/o86CS0ff4g