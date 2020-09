Darwin na apresentação pelo Benfica: «Gostaria que Cavani estivesse aqui»

Momentos após Rui Costa esclarecer que a contratação de Darwin Núñez em nada tinha a ver com a não transferência de Edinson Cavani, foi a vez do mais recente reforço das águias insurgir-se sobre o antigo avançado do Paris Saint-Germain e alvo do Benfica para o ataque da equipa, afirmando que o compatriota seria "uma peça importante" para o projeto do clube.





"Gostaria que Cavani estivesse aqui, seria uma peça importante mas não conseguiram. Estou aqui para jogar e dar o melhor de mim", começou por referir o jovem avançado uruguaio, em declarações aos jornalistas presentes na cerimónia.Questionado sobre Jorge Jesus, Darwin Núñez afirmou ainda não conhecer o seu novo treinador, colocando-se "à disposição para aprender" com o timoneiro das águias. "O treinador do Benfica [Jorge Jesus] tem história no Flamengo, não conheço muito dele mas sei que ganhou muitos títulos no Flamengo. Agora está aqui, estou à sua disposição para aprender e escutá-lo. O Benfica é um clube grande na Europa, ainda não tive oportunidade de falar com o mister mas amanhã falarei. Se ele me der confiança, tenho de a devolver", apontou.