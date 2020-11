Darwin Núñez comemora primeiro golo pela seleção: «Excelente trabalho de todos»

Darwin Núñez fechou a vitória por 3-0 do Uruguai frente à Colômbia, de Carlos Queiroz, com um remate potente e colocado, de fora da área. Foi o primeiro golo do avançado do Benfica ao serviço da seleção e este assinalou o feito nas redes sociais. "Excelente trabalho e esforço de toda a equipa. Feliz pelo meu primeiro golo oficial com a seleção", escreveu o jogador, de 21 anos, no Instagram.





El gol que hace Darwin Núñez, por favor. El futuro es hoy.pic.twitter.com/dknKHLgKyp — Santiago Sosa (@SantiSosa22) November 13, 2020

Os uruguaios voltam a jogar terça-feira, desta vez diante do Brasil. A equipa celeste está em 3.º lugar no grupo de qualificação para o Mundial'2022, com 6 pontos em 3 jogos. Quanto a Darwin, deve começar o jogo no banco, à semelhança do que aconteceu com a Colômbia.