Darwin e Vertonghen desfalcam Benfica para a receção ao Rio Ave

Darwin Núñez e Vertonghen são as duas principais ausências do lote de 22 convocados do Benfica para a receção ao Rio Ave, jogo que irá disputar-se esta segunda-feira, no Estádio da Luz, pelas 19 horas. O jovem avançado uruguaio das águias sofreu uma "tendinopatia do quadricipete à direita" e está de fora do jogo de hoje, juntando-se assim a Vertonghen, defesa-central belga que sofreu uma mialgia na região posterior da coxa direita, na lista de ausentes para o jogo desta segunda-feira.





André Almeida, que ainda se encontra a recuperar de uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, é a terceira baixa das águias.