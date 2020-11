Darwin Núñez e a parceria com Waldschmidt: «Vamos entender-nos ainda mais com o tempo»

Darwin Núñez entrou e voltou a ser decisivo com um golo e uma assistência no empate frente ao Rangers, a três golos. O avançado do Benfica tem feito mossa com Waldschmidt e vê esta dupla a crescer, sem esquecer Seferovic.





"Cada vez que jogamos juntos, vamos entender-nos ainda mais com o tempo. Vai ser uma dupla muito boa. É um avançado que joga muito bem. Quem jogar entre os três vai dar sempre o melhor em campo", salientou o uruguaio, que tirou pontos positivos da partida apesar do empate."Eles estavam com 11 e nós com dez, mas a equipa soube comportar-se e manter o resultado. A equipa trabalhou. Quando entrei, tentei dar o máximo", disse, na 'flash' da Sport TV.O atacante fez ainda um balanço positivo das primeiras semanas de águia ao peito, mostrando-se realizado pela escolha que fez. "Foi uma decisão muito boa. Quando disseram que o Benfica me queria, não pensei duas vezes. Tenho de desfrutar ao máximo", referiu.