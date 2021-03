Darwin Nuñez e mais três: os alvos que o Milan tem debaixo de olho

A 'Gazzeta dello Sport' avança esta segunda-feira que o Milan está interessado em quatro jovens jogadores, incluindo Darwin Nuñez, uma notícia que aliás já tinha sido avançada por Record.





O jovem avançado do Benfica, de 21 anos, é visto como um bom apoio para Zlatan Ibrahimovic, que deve manter-se pelo menos mais uma época nos rossoneri.O jornal adianta ainda que o Milan está interessado também em Maarten Vandervoordt, guarda-redes belga do Genk, de 19 anos, que pode ser um substituto de Gianluigi Donnarumma, bem como em Jamil Siebert, defesa do Fortuna Dusseldorf, de 18 anos e 1,93 metros.Também na Alemanha o Milan segue Vasco Walz, médio centro de apenas 16 anos do Borussia Dortmund, capitão da seleção alemã de sub-17, dotado de grande técnica. O seu contrato termina em junho e pode chegar a Milão a custo zero.