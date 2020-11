Darwin Nuñez: «Eu e o Luca [Waldschmidt] vamos fazer uma grande dupla»

Darwin Nuñez, jogador que foi decidivo no empate (3-3) do Benfica com o Glasgow Rangers, na quinta-feira, mostra-se bastante satisfeito com a dupla que tem formado com Luca Waldschmidt e acredita que, com o tempo, esta venha a ser ainda mais perigosa para os adversários.





"O Luca [Waldschmidt] e eu chegámos agora, estamos juntos há pouco tempo e com o passar do tempo vamo-nos entender mais e melhor e fazer uma grande dupla", perspetivou o avançado que marcou aquele que foi o melhor golo do mês de outubro, para os adeptos do Benfica. Foi no triunfo com o Belenenses e, precisamente, depois de uma assistência do companheiro alemão: "Quando ia a correr para esse golo, lembrei-me do que tinha falado com o míster. Num jogo anterior [com o Moreirense], tinha a oportunidade de driblar o guarda-redes, mas decidi rematar e foi para fora. Lembrei-me da jogada e o treinador tinha dito que tinha de fintar e ficar tranquilo para definir e fazer o golo. Naquele golo com o Belenenses, o guarda-redes saiu da baliza e é para ele muito perigoso tocar no jogador que vinha com a bola. Se me toca seria a expulsão dele. Tentei passar por ele, fiquei frente à baliza sozinho e bati para fazer o golo".Sobre o que os adeptos podem ainda esperar do jogador, esta época, Darwin é claro: Muito trabalho. "Espero continuar a fazer mais golos. Vou continuar a trabalhar, vou deixar tudo em campo sempre. Os golos vão chegar e se não chegarem, vou continuar a trabalhar. Quero continuar a fazer muitos golos e desfrutar deste momento da equipa", atirou, em declarações à Benfica Play.