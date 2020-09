Darwin Núñez fala em "sonho": «Vou aproveitar a oportunidade no Benfica»

Darwin Núñez não escondeu a alegria por poder representar o Benfica. Ao 'La Voz de Almeria', o avançado disse após o fecho das negociações, ainda em Espanha, que quer vingar na Luz.





"Importante era sair a bem. Agora é a vez de ir para o Benfica e vou aproveitar esta oportunidade que me deram. Era um sonho e estou muito agradecido ao Almería, a Turk [Al-Sheikh], Mohamed [El Assy], João [Gonçalves], que me trouxeram do Uruguai. Não sabia o que ia encontrar aqui e vi uma cidade muito bonita, onde fui sempre bem tratado", referiu o avançado uruguaio, de 21 anos."Esta cidade ficará para sempre no meu coração e tentarei seguir todos os jogos do clube. Agradeço ainda aos adeptos pelo carinho", concluiu Núñez, que custará 24 milhões de euros aos cofres do Benfica - contratação mais cara de sempre das águias e do campeonato português.Ontem, exigências financeiras de última hora de Darwin e dos seus agentes ainda atrasaram a finalização da transferência. No entanto, a partir de Lisboa, Luís Filipe Vieira deu hoje ordem para avançar e Rui Costa, em Marbella, fechou de vez o negócio.