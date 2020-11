Darwin Nuñez infetado com a Covid-19, segundo a imprensa uruguaia

Não pára de crescer a lista de jogadores da seleção uruguaia infetados com a Covid-19 e agora até afeta a Liga portuguesa. Darwin Nuñez, avançado do Benfica que participou nos encontros de qualificação dos últimos dias, também acusou positivo ao novo coronavírus, num teste realizado à chegada ao nosso país, segundo adiantaram vários órgãos de comunicação social uruguaios.





A confirmar-se o teste positivo, Darwin desfalcará o diante do Paredes, no sábado, mas também na próxima semana diante do Rangers, num jogo da Liga Europa, marcado para quinta-feira. Em dúvida ficará também a presença no jogo com o Marítimo, no dia 30.