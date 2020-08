Darwin Núñez não abre o jogo sobre o Benfica

Darwin Núñez, avançado uruguaio do Almería, pode estar muito próximo de ser reforço do Benfica e este sábado foi confrontado com a hipótese de rumar ao clube da Luz.





À chegada ao laboratório onde o plantel do Almería, orientado pelo português José Gomes, realizou testes médicos antes do arranque da pré-temporada, o jogador foi parco em palavras. "Benfica? Não sei de nada", afirmou o jogador de 21 anos ao 'La Voz de Almería'.Contudo, Darwin Núñez confirmou que o seu empresário, Edgardo Lasalvia, está nesta altura em Almería, mas recusou comentar a hipótese de o agente viajar para Lisboa nas próximas horas para acertar os detalhes da transferência para o Benfica.