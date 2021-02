Darwin: «Pai, prometi-te que sempre que cair vou levantar-me mil vezes»

Darwin Núñez deixou esta segunda-feira uma mensagem no Instagram dirigida ao pai, com uma fotografia de ambos no Estádio da Luz. O avançado de 21 anos fala num "obstáculo" e promete que o vai superar.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Darwin Nun~ez (@darwin_n9)

"Pai, nunca nada foi fácil para nós nos levantarmos, recordo-me deste dia que nos abraçámos, chorámos juntos e me disseste para continuar a lutar sempre porque agora ia ser muito mais dificil. E hoje dou-me conta que tinhas razão! Nesta vida nada é fácil, mas prometi-te que sempre que cair vou levantar-me mil vezes e lutar como sempre fiz. Já ultrapassámos muitas e piores, este é mais um obstáculo que vou superar. Vou continuar a crescer e a sonhar. Isto também passará!", escreveu o avançado do Benfica nas redes sociais.













Pontapé na relva e mãos na cabeça: a frustração de Darwin após ser substituído