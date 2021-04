Darwin preparado mesmo com dores

Darwin Núñez ainda joga com dores. Na antevisão à partida de hoje, Jorge Jesus comentou os problemas físicos do avançado, que tem lidado com uma tendinopatia no quadríceps à direita, mas referiu que o uruguaio, de 21 anos, vai continuar a ser lançado. "Tem estado limitado. Criou uma tendinite e isso faz com que ele ainda não se tenha aproximado do rendimento que nos mostrou. Tem de jogar até a dor lhe passar. Vai passar", garantiu.

No entanto, a porta da titularidade está mesmo aberta, tal como o nosso jornal já tinha avançado. O treinador também corroborou as declarações do uruguaio, que mostrou sentir-se entrosado ao lado de Seferovic. "O ‘Sefe’ já estava cá. É normal estar a conhecê-lo melhor agora. É importante conhecerem-se muito bem na forma de jogar e pensar e é natural que isso esteja mais aprimorado. Claro que podem jogar juntos. A minha ideia de jogo também passa por aí. Não estou a dizer que vão ou não jogar. Temos treino amanhã [hoje] e vamos tirar as dúvidas. Mas pode acontecer", admitiu.

Confiança intacta em Everton

Já Everton deve ficar no banco, mas a confiança de Jesus no extremo continua inabalável. "Acredito tanto nele hoje como no primeiro dia em que o pedi ao presidente. Taticamente, jogamos com mais pormenor do que no Brasil. Os treinadores portugueses são melhores. Defensivamente, as equipas são muito fortes. Qualquer avançado brasileiro que chegue à Europa tem dificuldade. É como o Pedrinho", justificou o amadorense.