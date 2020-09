Darwin: «Quero retirar-me como um ídolo no Benfica»

Darwin Núñez quer justificar os 24 milhões de euros que o Benfica pagou por ele e entrar na história das águias. Depois de Rui Costa ter dito que o avançado "vai dar muito que falar no futebol mundial da próxima década", o internacional uruguaio admitiu ter ficado "emocionado" com as palavras do dirigente.





"Vou trabalhar para fazer o melhor no Benfica e ser um grande jogador e ficar na história. Vim aqui para conquistar títulos e que tudo corra bem. Quero ficar todos os anos que puder aqui e quando me retirar que fique um ídolo no Benfica", disse o jogador contratado ao Almería no Benfica Campus, durante a apresentação.Darwin disse que mal soube do interesse encarnado nem pensou duas vezes: "Eram muitas ofertas mas quando me falaram do Benfica disse que queria vir para aqui. Agradeço ao João [Gonçalves] por me falar do projeto. O meu sonho era vir para aqui. É a primeira vez que vou jogar num clube grande da Europa."Concorrente de Darwin no ataque, Vinícius bisou no último particular das águias, diante do Sp. Braga. E o uruguaio deixou rasgados elogios ao colega de equipa: "Há grandes jogadores, avançados como Vinícius. No outro dia vi o jogo e ele é muito bom, inteligente. Será uma competição saudável com Vinícius."