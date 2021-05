«Darwin tem uma história de vida de luta e superação»

José Gomes, que treinou Darwin no Almería, enalteceu a capacidade de luta do uruguaio e pede tempo. "O Benfica encontra os adversários com uma organização defensiva baixa e com pouco espaço para ele aproveitar a velocidade. É muito jovem, tem tempo para melhorar. Tem uma história de vida de luta e superação, e está preparado para passar mais este desafio", vincou, à margem do Fórum da Associação Nacional de Treinadores de Futebol.





O avançado foi submetido a uma artroscopia no joelho direito e já teve alta. Por agora, tem o início da pré-época em risco.