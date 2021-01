Darwin: «Em todos os jogos acontece o mesmo...»

Darwin Núñez apontou, esta segunda-feira, o único golo do Benfica no empate (1-1) diante do Santa Clara, em jogo da 12.ª jornada da Liga NOS. O avançado uruguaio chegou aos três golos na presente edição da Liga NOS, mas assume que preferia outro desfecho no resultado em vez do golo marcado.





"Começámos bem no primeiro tempo e a defender bem. Em todos os jogos acontece o mesmo, no segundo tempo sofremos sempre um golo. Há que continuar a trabalhar e corrigir estes pequenos erros", começou por dizer o ponta-de-lança, em declarações à Sport TV."Não conseguimos jogar quando recuperámos a bola, não temos linhas de passe. Terminamos sempre por perder a bola. Temos de melhorar nesse sentido. Temos de ir mais fortes em cada bola dividida. Vamos treinar para entrarmos mais fortes.""Feliz pelo golo mas não estou contente porque saímos daqui a um ponto. Prefiro sempre ganhar. Vamos continuar a trabalhar para melhorar.""Vamos estar focados em nós. Isto é muito longo. Vamos seguir fortes no nosso jogo, que joguemos bem com bola, temos qualidade. Temos de melhorar nas segundas partes e na hora de defender", terminou.