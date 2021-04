Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Darwin testado ao lado de Seferovic no ataque do Benfica Uruguaio não é titular há um mês, mas espreita presença no onze inicial, no lugar de Waldschmidt





PARCERIA. Seferovic assistiu Darwin no último jogo para selar o regresso do uruguaio aos golos

• Foto: Miguel Barreira