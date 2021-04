Darwin: «Trabalho todos os dias para poder dar o meu melhor»

Darwin Núñez quebrou frente ao P. Ferreira um jejum de dois meses, saltando do banco para fechar a goleada por 5-0. Depois do golo, o avançado uruguaio não evitou as lágrimas, numa altura em que ainda recupera a confiança. Esta quarta-feira voltou a falar desse momento - já o tinha feito logo a seguir ao jogo numa publicação no Instagram - e agradeceu o apoio de companheiros de equipa e adeptos.





Trabalho todos os dias para poder dar o meu melhor. Fiquei muito feliz por marcar novamente com essa camisa Agradeço aos meus companheiros e a todos vocês, torcedores, pelo apoio que sempre me deram. @slbenfica #detodosum ?? pic.twitter.com/xX7bgYSSZQ — Darwin Nuñez (@Darwinn99) April 14, 2021

Darwin voltou aos golos pelo Benfica e emocionou-se Darwin voltou aos golos pelo Benfica e emocionou-se

"Trabalho todos os dias para poder dar o meu melhor. Fiquei muito feliz por marcar novamente com esta camisola. Agradeço aos meus companheiros e a todos vocês, adeptos, pelo apoio que sempre me deram", referiu no Twitter.O momento em que Darwin Núñez chorou depois de ter marcado o quinto golo do Benfica frente ao Paços de Ferreira mostrou não só um jogador emotivo, mas também comprovou o apoio que o avançado tem recebido por parte do plantel. Como Record apurou, tanto os companheiros como Jorge Jesus têm servido de suporte psicológico ao camisola 9.O internacional uruguaio, de 21 anos, estava ansioso e frustrado, até porque não marcava desde a 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Estoril (3-1), a 11 de fevereiro, partida em que bisou.