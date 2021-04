Darwin vai ter de lutar pelo onze

Darwin, a contratação mais cara da história do Benfica, não é titular desde 21 de fevereiro, aquando do empate das águias no terreno do Farense, e vai agora ter de lutar para recuperar esse estatuto.





Com Seferovic e Waldschmidt em bom plano, Jorge Jesus vai manter a aposta na dupla, cabendo ao uruguaio mostrar que merece novamente vir a ser chamado para o onze das águias.Recorde-se que, depois de se ter destacado no início da época, o avançado de 21 anos tem vindo a perder fulgor e já não marca desde 11 de fevereiro, quando bisou frente ao Estoril, em jogo da Taça de Portugal.