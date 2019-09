David Luiz deixa mensagem a André Almeida e adeptos do Benfica voltam 'à carga'

André Almeida celebrou o seu 29.º aniversário na terça-feira, dia 10, e recorreu ontem à sua página de Instagram para agradecer as muitas mensagens recebidas. "Isto sou eu a ver os 28 lá atrás [aludindo à foto publicada]. Muito obrigado a todos pelas mensagens de parabéns que recebi ontem, no dia do meu aniversário. Tamos juntos", escreveu o lateral-direito do Benfica naquela rede social. Ora, os comentários à publicação do internacional português multiplicaram-se num ápice e David Luiz, ex-jogador das águias agora a alinhar no Arsenal, fez também questão de parabenizar o "manecas", como o próprio escreveu.André Almeida agradeceu a cortesia do brasileiro e os adeptos do Benfica rapidamente aproveitaram para pedir o regresso do central da Luz. "Volta craque" ou "aqui tens a tua família também" foram algumas das palavras dirigidas ao jogador que vestiu a camisola das águias entre 2006 e 2010.Já Pizzi prometeu umas "galhetas" a André Almeida no treino de hoje, Ivan Cavaleiro questionou serem "só 29", Siqueira aproveitou e pediu desculpa pelo atraso...