David Luiz elogia Pedrinho: «Tem muita qualidade e vai para o clube certo»

David Luiz deixou o Brasil em 2007 para jogar no Benfica, já lá vão mais de 13 anos. No entanto, continua muito atento ao futebol canarinho, não fosse ele internacional, e por isso não tem dúvidas de que os encarnados acertaram na contratação de Pedrinho.





"É um grande jogador, com muita qualidade. Vai para o clube certo para ser potenciado na Europa. Espero que possa ajudar o Benfica a ganhar muitos títulos também. Acredito muito no futebol dele e é uma decisão acertada de ambos os lados", considerou o jogador do Arsenal, à Sport TV.Como se sabe, o criativo brasileiro é o reforço mais sonante para a próxima época e custou 20 milhões de euros. Até então, jogava no Corinthians.