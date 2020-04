David Luiz faz 33 anos: «Sinto amor pelo Benfica e sonho regressar»

David Luiz, que faz esta quarta-feira 33 anos, não esquece o Benfica e diz que não é tarde para cumprir o sonho de regressar ao clube e voltar a morar em Portugal. Em entrevista à Sport TV, o atual central do Arsenal não deixa dúvidas sobre os planos para a carreira.





"Um dos meus sonhos é voltar ao Benfica. Tenho como objetivo pessoal morar em Portugal depois de acabar a carreira de futebolista. Se for a vontade de Deus, esse será um dos sonhos que me dará mais prazer concretizar. Agradeço tudo o que vivi em Portugal, sinto amor no meu coração e fui sempre acarinhado", revelou o brasileiro, que esteve na Luz entre 2007 e 2011."Não queria deixar o Benfica [para ir para o Chelsea], porque tinha medo viver uma nova história e de apagar o amor que sentia pelo Benfica, o prazer de jogar no Benfica, mas o Rui [Costa], como diretor desportivo, ligou-me e tocou no meu coração: 'As portas vão estar sempre abertas para ti, precisas de mostrar o teu futebol para o mundo inteiro'. Hoje, continuo com a mesma ligação ao Benfica e todos sabem que quero voltar, voltar a vestir camisola do Benfica, ter essa sensação e esse dia vai ser muito especial. Quando voltar a entrar no Estádio da Luz vou sentir uma das melhores sensações da minha vida", explicou ainda.