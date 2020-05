David Luiz: «Quero voltar a vestir a minha camisola 23 do Benfica»

Na entrevista à BTV, David Luiz reiterou o amor "verdadeiro" que sente pelo Benfica.

"Sempre disse que queria acabar a carreira no Benfica, mas não sei quando. Nunca vou dizer nada que estrague esta relação maravilhosa com o clube e vou sempre dizer a verdade. No futebol tudo muda muito rápido, o que hoje é verdade, amanhã não é. Mas o meu sentimento não muda e é verdadeiro: eu amo o Benfica e quero terminar a minha carreira no Benfica", afirmou.

Ainda sobre o regresso, o central coloca a "bola" do lado do Benfica: "Quando voltar para o Benfica quero ter pernas para correr, para disputar competições e estar ao mesmo nível dos outros jogadores. Não vou para o Benfica para andar lá a arrastar-me. Por isso é que me cuido e preparo. Por isso é que hoje com 33 anos tenho números melhores do que tinha aos 28 anos. O Benfica é maior do que qualquer jogador: se um dia for bom para o clube, se o clube achar que posso ajudar, aceitarei com felicidade, mas terão de ser eles a querer. Voltar a entrar no Estádio da Luz com a minha camisola 23 do Benfica vai ser um dos dias mais emocionantes da minha vida".

No entanto, David Luiz reconhece que o projeto do clube da Luz mudou. "Tenho de ter humildade. O Benfica tem hoje jovens muito bons e não precisa de mim. Têm ainda o Jardel que é incrível. Assumi este novo desafio no Arsenal e quero cumprir os objetivos a que me propus", atirou.