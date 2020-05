David Luiz recorda "sentimento estranho" na final contra o Benfica e palavras de Eusébio

David Luiz quer terminar a carreira de futebolista de águia ao peito e confessa ter um sonho. "Como sempre tenho dito, o meu sonho é ser campeão europeu pelo Benfica, não sei se ainda como jogador ou como treinador, mas esse é o meu sonho", referiu o central, à BTV.





Ao serviço do Chelsea, o brasileiro conquistou uma Liga dos Campeões e duas Ligas Europas. Uma delas, foi diante do Benfica, em maio de 2013, em Amesterdão. David Luiz não esquece essa final. "Há dois jogos em que tive sentimentos estranhos. Um é a final Chelsea-Corinthians, no Mundial de clube, pois sou corintiano desde pequeno. O outro é essa final com o Benfica, em que não consegui comemorar. Mostrei o meu profissionalismo, dediquei-me, festejei os golos, mas quando acabou o jogo foi uma dor, um sentimento estranho."David Luiz assinalou recentemente os sete anos desse encontro, partilhando uma fotografia em que está a consolar Eusébio. "Ele deu-me os parabéns, agradeceu-me por ter passado pelo Benfica e por ter jogado como joguei. Disse: ‘É um dia triste para nós, mas alegro-me por te ver sorrir, David’. Guardei essas palavras. Foi uma final esquisita para mim, um sentimento muito estranho."