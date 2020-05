David Luiz: «Rúben Amorim? Nunca vou esquecer o que vivemos juntos»

David Luiz construiu desde os tempos do Benfica uma sólida amizade com Rúben Amorim e deseja o melhor ao agora treinador do... Sporting.





"Ele começou da melhor maneira no Sp. Braga e as pessoas já viram o que ele consegue fazer. Optou agora pelo Sporting e devemos respeitar sempre. [...] Desejo-lhe sorte, menos contra o Benfica. Mas desejo que tenha sucesso. Nunca vou esquecer o que vivemos juntos", atirou em declarações à BTV, vincando que "Bruno Lage mereceu o título do ano passado porque se preparou, apesar de ter entrado num momento complicado".Jorge Jesus, adianta, "ainda hoje" lhe faz correções mesmo à distância.