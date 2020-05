David Luiz: «Tive uma proposta do FC Porto mas não cuspo no prato onde comi»

David Luiz recordou os primeiros anos de Benfica e revelou, em entrevista à BTV, que em 2007 teve várias propostas para sair da Luz, inclusive do "arquirrival".

"Chegou o final do contrato e o Benfica diz para assinarmos por cinco anos. Falo com o meu empresário, que diz que há inúmeras equipas a oferecer 10, 15, 20, 50 vezes mais. E eu queria ajudar os meus pais. Tive uma proposta do nosso arquirival FC Porto, mas os meus pais disseram-me que não se cospe no prato onde se come. Assinei pelo Benfica e passados alguns meses parti o quinto metatarso. Passados três meses volto a jogar e parto no mesmo lugar. Imagina se fosse para outro clube? Não teria a família que tive no Benfica. O Benfica conhecia a minha família desde cedo, as pessoas começaram a viver a minha vida comigo e eu comecei a entender o Benfica", recordou.

O central lembrou ainda a estreia com a camisola encarnada, a 8 de março de 2007, nos oitavos-de-final da Taça UEFA, frente ao Paris Saint-Germain.

"Fomos para França e eu só queria mesmo estar entre os convocados para poder conhecer Paris. Nunca achei que ia somar minutos. Estava no banco, todo entusiasmado a ver um PSG-Benfica! Incrível o ambiente e eu todo feliz por estar a ver de tão perto. Quando o Luisão se lesionou, no final da primeira parte, nunca pensei que seria eu a ter de ocupar o lugar. O Fernando Santos olhou para o banco uma, duas, três vezes, até que me chamou para entrar. O meu mundo caiu em 10 minutos quando deixei que o Pauleta empatasse. No balneário, ao intervalo, uns olhavam para mim de lado como se me quisessem matar, outros com aquele ar 'coitadinho do miúdo'. Achei que era o fim, que me iam mandar embora do Benfica. O Fernando Santos até me perguntou se queria que me substituísse. Mas voltei ao jogo e fiz uma grande segunda parte", contou, entre gargalhadas.