David Tavares aguarda testes

Único caso registado até ao momento no Benfica, o jovem David Tavares continua em isolamento no Seixal, aguardando ordem do departamento médico do clube para fazer o primeiro de dois testes à Covid-19.





Só após dois resultados negativos é que David Tavares, de 21 anos, terá autorização para voltar aos treinos. Até lá, o jogador ficará afastado do restante grupo de trabalho. Recorde-se que o médio nunca teve qualquer sintoma.