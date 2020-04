David Tavares arrependido após ser apanhado sem carta: «Procuro aprender com os passos errados»

David Tavares, médio do Benfica, mostrou-se arrependido por ter violado o isolamento obrigatória, sem ter consultado os responsáveis encarnados. O jovem futebolista, de 21 anos, partilhou uma mensagem no Instagram.





"Há momentos na vida que nos marcam e dos quais nos arrependemos. Acho que já aconteceu a qualquer um de nós. Mas reconhecer os erros só faz sentido se isso também nos ajudar a crescer. No meu caso, posso garantir que é isso que procuro sempre fazer: melhorar todos os dias e aprender com cada um dos passos errados", escreveu David Tavares, que esta época fez dois jogos pela equipa principal das águias.O médio foi intercetado pela PSP, no passado dia 5, no Túnel do Grilo, em Lisboa, numa operação destinada verificar se os condutores tinham motivo para circular durante o estado de emergência. David Tavares, que conduzia sem carta de condução, arrisca uma multa por parte do Benfica.