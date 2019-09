David Tavares às ordens de Bruno Lage sem limitações

David Tavares está apto para voltar a integrar as escolhas de Bruno Lage. Segundo informação divulgada pelo Benfica o jogador, que sofreu uma lesão no jogo de apresentação do Benfica aos sócios, frente ao Anderlecht, integrou esta sexta-feira o treino da equipa no Seixal, "sem limitações".





Na sessão, de preparação para a receção ao Gil Vicente (sábado, às 19 horas, na Luz), Lage contou também com os 12 internacionais que nos últimos dias estiveram cedidos às respetivas seleções. Falamos de Rúben, Pizzi, Rafa e Ferro (Portugal), Jota e Nuno Tavares (Portugal Sub-21), Tomás Tavares (Portugal Sub-19), Odysseas e Samaris (Grécia), Seferovic (Suíça), Svilar (Bélgica Sub-21) e Adel Taarabt (Marrocos).