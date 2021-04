David Tavares convocado para o jogo com o Tondela

David Tavares é um dos convocados do Benfica para o jogo de amanã em Tondela, sabe Record. O médio de 22 anos faz parte das escolhas de Jorge Jesus, que serão divulgadas esta tarde.





David Tavares foi emprestado no início da temporada ao Moreirense mas acabou por regressar ao clube da Luz em janeiro. Tem jogado pela equipa B das águias.Recorde-se que Jorge Jesus não poderá contar com Otamendi e Julian Weigl (ambos castigados), além de Jardel e Taarabt, estes devido a lesão. Na conferência de imprensa, Jorge Jesus abordou estas ausências e revelou que teve de "recorrer à equipa B" para a elaborar a convocatória."Não têm hipótese de recupear. O Taarabt não sei se pode recuperar para o FC Porto. Acredito que sim. O Jardel acredito que não. Se quiser uma estrutura de três defesas tenho o Morato, que já trabalha com equipa A e se quiser lançá-lo tenho confiança nele para o poder lançar""Mudaças no meio-campo? Temos o Gabriel numa posição de médio mais defensivo, depois o Pizzi e o Chiquinho podem fazer segundo médio, box-to-box. Mas também tivemos de recorrer à equipa B para a convocatória. Acreditamos que neste momento, é um jogo. Se fossem os cinco jogos eu ficava mais atrapalhado. Na próxima jornada já tenho o Weigl e o que me preocupa mais é este jogo."