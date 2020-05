David Tavares em isolamento no Benfica Campus e em ala de confinamento

O Benfica informou que "David Tavares continua positivo à covid-19, mantendo-se em isolamento no Benfica Campus, em ala de confinamento".





O médio não poderá assim integrar para já os trabalhos da equipa, que hoje se concentrou para um estágio no Seixal tendo em vista o encontro da próxima quinta-feira (4 junho) com o Tondela, no reatamento da Liga NOS.Recorde-se que o jogador acusou positivo ao novo coronavírus no passado dia 10, sem quaisquer sintomas.