David Tavares: «Jogo foi decidido por detalhes»

David Tavares também atuou na derrota do Benfica na estreia da Liga dos Campeões, diante do RB Leipzig, tendo entrado na segunda parte para o lugar de Jota."Foi uma grande sensação estrear-me na Champions. Claro que preferia que fosse uma vitória, mas agora temos de levantar a cabeça e pensar no próximo jogo", comentou à TVI no final da partida."Penso que tivemos oportunidades para ganhar o jogo, mas não correu como queríamos. O jogo foi decidido por detalhes", prosseguiu."Claro que sou da formação do Benfica, mas também sou mais um para ajudar a equipa e claro que sinto essa confiança do mister", terminou o jovem benfiquista.