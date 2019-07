David Tavares renova contrato com o Benfica até 2024

O Benfica anunciou esta quarta-feira a renovação do contrato com David Tavares até 2024. A cláusula de rescisão do médio ofensivo, de 20 anos, é de 66 milhões de euros.





O jogador, que renovou em maio de 2018 (tem contrato até junho de 2023), antes de ter sido chamado por Rui Vitória, é uma das grandes esperanças provenientes da formação das águias, mas passou por um longo calvário na última temporada, devido a uma grave lesão. Tavares lesionou-se no segundo dia de preparação, em final de junho de 201: rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo num treino e acabou por ser operado, o que o obrigou a uma paragem de oito meses. O médio regressou na parte final da última época, tendo ainda participado em nove partidas."Normalmente é uma lesão complicada, os atletas que a têm voltam sempre com um pouco de receio, mas a minha recuperação foi de top, correu bem, tive grandes profissionais a trabalhar comigo e o míster Renato [Paiva] foi fantástico. Estou tranquilo, com a mesma mentalidade, sempre a querer mais. Foi um período difícil, mas sem dúvida que cresci muito como homem e como atleta", afirmou à BTV.Sobre a renovação, não escondeu a alegria: "É um sentimento de grande felicidade, um orgulho continuar a representar esta enorme casa. Recebi a notícia com muita satisfação", afirmou hoje David Tavares à BTV.Os trabalhos dos encarnados arrancaram na segunda-feira e David Tavares é uma das caras novas na pré-época. "Quando recebi a notícia não estava nada à espera. Depois da minha lesão e de ter estado muito tempo parado voltei a ter uma oportunidade, isso só demonstra a confiança que o clube tem em mim, o que me deixa muito contente", disse."O que eu posso dizer é que vou dar sempre tudo por este clube. Quem joga no Benfica não pode facilitar, tem de se entregar a cem por cento e entrar em campo a dar tudo".