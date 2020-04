De Jonas a João Félix: Keaton Parks faz raio-x aos antigos companheiros de equipa

Keaton Parks não esquece a passagem pelo Benfica. Em entrevista ao 'Benfica Podcast', o ex-médio das águias foi convidado a classificar alguns dos antigos companheiros com que privou no balneário dos encarnados, quer na equipa B quer na equipa principal, e as respostas foram hilariantes.





"Jota? É muito talentoso. Tiago Dantas? Um dos médios mais inteligentes com quem já joguei. Samaris? A melhor pessoa que já conheci. Florentino? Um grande amigo meu, por quem tenho um enorme respeito. Rúben Dias? Uma verdadeira máquina. Zivkovic? Engraçado. Fica sempre muito chateado durante o jogo e desata a reclamar, mas é engraçado. Taarabt? Classe, tem muita classe. João Félix? Desde o primeiro dia que treinei com ele que vi que estava num patamar completamente diferente. Tenho a certeza que vai continuar a brilhar. Gedson? Um talento mundial, é incrível a quantidade de coisas que consegue fazer defensiva e ofensivamente. Alfa Semedo? É hilariante e também um grande jogador", apontou.Quanto ao melhor jogador com quem jogou no Benfica, o norte-americano não teve dúvidas: "Jonas. Ele sempre teve uma qualidade tremenda e pensava o jogo como ninguém. Aprendi muito com ele. Fosse através de conversas que ia tendo com ele, ou mesmo só por vê-lo jogar nos treinos. Foi espetacular", concluiu.