De Tomas e a estreia a marcar pelo Benfica: «Hoje fiz o golo mas não serviu para nada»

O Benfica, em jogo da 2.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.Raul de Tomas, avançado espanhol contratado nesta temporada, foi preterido da equipa inicial lançada frente à formação russa e, apesar da 'seca de golos' desde que chegou à Luz, foi o ex-Rayo Vallecano quem fez o único golo do Benfica na Rússia.Em declarações à TVI 24, o avançado dos encarnados afirmou estar "há várias semanas à procura do golo", mas na altura em que ele finalmente chegou... "não serviu para nada"."Não foi um bom jogo da nossa equipa. Perdemos muitos duelos individuais. Isto é futebol e se não ganhas os duelos individuais, é normal que se perca. A nível individual, posso dizer que já estava há várias semanas para fazer o golo. Hoje fi-lo, mas não serviu de nada. Há que continuar a trabalhar", afirmou.O avançado espanhol, de 24 anos, entrou na partida apenas a dez minutos do fim, tempo que acabou por ser suficiente para se estrear a marcar com a camisola do Benfica. Questionado sobre se foi o tempo ideal, Raul de Tomas frisou que "é o treinador quem decide. Estou aqui apenas para ajudar".Com duas derrotas nas primeiras jornadas da Liga milionária, Raul de Tomas frisou que continua a acreditar na qualificação. "Faltam 12 pontos. Não se pode dizer que não vamos seguir em frante. Vamos lutar até ao final", finalizou.Na próxima jornada, o Benfica recebe os franceses do Lyon, que venceram (2-0) esta quarta-feira os alemães do RB Leipzig.