De Wilde diz que Vertonghen vai "encaixar de forma perfeita" no Benfica

A transferência de Jan Vertonghen para o Benfica não é só destaque no nosso país ou em Inglaterra, o país do qual saiu para reforçar as águias. Também na Bélgica, o seu país natal, a mudança tem sido bastante destacada, com o jornal 'Sporza' a aproveitar o momento para falar com um belga que passou pelos relvados portugueses. Antigo guarda-redes do Sporting, Filip De Wilde analisou a transferência e considerou que o seu compatriota irá encaixar na perfeição naquilo que as águias tencionam e também no futebol luso.





"A grande vantagem da transferência para o Benfica é que lá vai sempre jogar por títulos. Só há três grandes clubes em Portugal e o título vai sempre para Benfica, FC Porto e, ainda que menos vezes, para o Sporting", começou por explicar o antigo guarda-redes do leão, que na sua análise à transferência aproveitou para 'apresentar' os dérbis da capital ao seu compatriota: "Os estádios estão separados por uns dois quilómetros e a rivalidade é enorme. Os dérbis são muito especiais. Na minha altura ainda joguei contra o Michel Preud'homme e isso deu uma dimensão extra ao jogo. Lisboa vive de futebol. A vida é muito boa lá, tal como o clima".Ainda assim, De Wilde aproveita também para deixar um alerta. "A imprensa está sempre atenta e escreve páginas do clube todos os dias. Não há um detalhe que lhes escape. E são muito críticos, especialmente para os estrangeiros", explicou o antigo guardião."O Benfica certamente o contratou pela sua personalidade e para ser um organizador da sua defesa. Uma tarefa que, dada a sua experiência no Ajax e Tottenham, deverá encaixar na perfeição. Além disso, um central canhoto não é muito fácil de encontrar", frisou, passando depois a uma análise mais tática ao futebol luso: "Se estás a ganhar por 1-0, o avançado normalmente é sacrificado por um médio defensivo. Defender é uma arte em Portugal e o Vertonghen irá encaixar de forma perfeita nisso".A finalizar, De Wilde mostrou-se conhecedor do futebol luso e elogiou a visão das águias. "Ainda não passaram os seus tempos de glória. Ganhar provas europeias talvez seja demasiado, mas chegar à fase de grupos da Champions é uma garantia quase certa. No ano passado o FC Porto foi campeão, mas acredito que este ano tudo farão para o ter de volta. É isso que fazem por lá e a transferência do Jan Vertonghen mostra isso mesmo".