Debandada contestada

A debandada após o segundo golo do FC Porto, no jogo de anteontem, foi contestada por um dos grupos de apoio. "Sócios de m..., vocês são sócios de m...", pode ouvir-se, num vídeo que circula nas redes sociais.





Como o nosso jornal referiu ontem, depois de Marega ter batido Vlachodimos, aos 86 minutos, muitos apoiantes encarnados começaram a sair do estádio, já não acreditando numa reviravolta ou, pelo menos, no empate, o que provocou desagrado noutros. Saliente-se que Jorge Sousa concedeu cinco minutos de compensação.Os que ficaram optaram por puxar pela equipa campeã nacional, entoando o já célebre "eu amo o Benfica". No final, quando agradeceram o apoio, os jogadores foram brindados com uma salva de palmas, apesar de as bancadas já se encontrarem muito despidas.