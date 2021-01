Decisão tomada: Benfica apresenta-se a jogo diante do Sp. Braga

Decisão tomada. O Benfica vai apresentar-se a jogo na quarta-feira para defrontar o Sp. Braga na quarta-feira, apesar dos casos de Covid-19 que assolaram o seio encarnado. Lembre-se que há cinco jogadores infetados (Waldschmidt, Gilberto, Vertonghen, Grimaldo e Diogo Gonçalves) e ainda vários elementos da estrutura e equipa técnica com testes positivos ao novo coronavírus, entre os quais o presidente Luís Filipe Vieira.





No comunicado emitido, o Benfica explica que não "recebeu por parte das autoridades competentes – DGS e Liga de Clubes – qualquer recomendação contrária às regras até agora vigentes nas competições nacionais", razão que leva o conjunto da Luz a avançar para a a presença na meia-final de quarta-feira com os minhotos."O Sport Lisboa e Benfica informa que vai marcar presença na Final Four da Taça da Liga, com a ambição de vencer a prova, à imagem do que acontece em todas as competições que disputa.Após ter exposto publicamente, de forma cautelar e transparente, o aumento de casos de covid na sua estrutura profissional, não recebeu por parte das autoridades competentes – DGS e Liga de Clubes – qualquer recomendação contrária às regras até agora vigentes nas competições nacionais. Ou seja, proceder ao isolamento dos jogadores que testaram positivo e incluir no lote de atletas à disposição da sua equipa técnica todos aqueles que testaram negativo, 48 horas antes da partida.Nesse sentido, em mais um testemunho de inabalável espírito de grupo e tenacidade do seu plantel, o Benfica reafirma a intenção de marcar presença amanhã na meia-final da Taça da Liga, com o desígnio de vencer um troféu que já conquistou por 7 vezes.O Benfica ressalta que ao longo da época realizou mais de 7 mil testes SARS-CoV-2 a todos os elementos da sua estrutura profissional – em média, 82 por cada colaborador – num universo que se situa claramente acima das orientações da DGS e do que se encontra estipulado pela Liga de Clubes, sendo provavelmente a equipa que mais testou em Portugal.Por fim, importa vincar que o comportamento do seu staff se tem pautado, desde sempre e sem exceções, pelo escrupuloso cumprimento das normas e das recomendações emanadas pelas autoridades competentes no que às equipas profissionais concerne em atual contexto pandémico."