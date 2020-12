Declaração de Jorge Jesus sobre o racismo não foi bem vista pela CBF: «Desastrosa»

O site 'Terra Brasil' assegura que os comentários que Jorge Jesus fez no seguimento do alegado caso de racismo que surgiu no PSG-Basaksehir, para a Liga dos Campeões, 'queimaram' o treinador português junto da CBF.





Jesus, que disse que as questões do racismo, chegou a ser várias vezes colocado como hipótese para suceder a Tite na seleção brasileira."Internamente, vários dirigentes consideraram a declaração que ele fez desastrosa. Lamentavelmente, o Jorge Jesus acabou por passar a imagem de que está a favor do agressor em situações daquelas", disse ao 'Terra' um dos vice-presidentes da CBF, que pediu para não ser idenficado.