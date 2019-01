Dedicatória do golo de João Félix foi para Bruno Lage

João Félix, ainda que de forma bastante subtil, fez questão de dedicar o golo ao treinador Bruno Lage. Depois de ter festejado o remate certeiro com os colegas de equipa, junto à linha de fundo, no momento em que se dirigia para o meio-campo benfiquista o jovem olhou para o banco de suplentes e acenou para o treinador, em forma de dedicatória. O técnico percebeu a mensagem e fez um sinal com a cabeça, em forma de agradecimento e fazendo uma expressão de satisfação com o que tinha acabado de ver.

A verdade é que João Félix agarrou a titularidade com a chegada de Bruno Lage ao comando da equipa e com resultados visíveis. No melhor momento desde que foi promovido à equipa principal, em três encontros com a nova equipa técnica fez o mesmo números de golos, mostrando uma boa adaptação ao lado de Seferovic, no 4x4x2, depois de ter iniciado a época a atuar na ala esquerda.