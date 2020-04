Defesa brasileiro diz ter recusado o Benfica para ficar no Corinthians

O defesa Pedro Henrique assumiu esta terça-feira, em declarações a um portal de apoio ao Corinthians, ter recusado em 2018 a possibilidade de se mudar para o Benfica para permanecer no conjunto brasileiro. Segundo o defesa, o interesse das águias era real, mas a sua decisão acabou por ser tomada por entender que aquele não era o momento certo para deixar o Brasil e rumar à Europa.





"Aconteceu, sim, mas decidi permanecer no Corinthians. Foi uma decisão tomada em conjunto com os meus empresários e a minha família. Não era para ser naquele momento. Tenho a certeza de que algo grande está para vir no futuro. O Corinthians é um dos maiores clubes, há que trabalhar para que possa voltar a aparecer o interesse de grandes clubes da Europa e eu possa seguir o caminho", referiu o defesa, que na mesma entrevista elogiou Pedrinho, atual companheiro de equipa no Timão e futuro jogador das águias."Merece o momento que está a viver. Espero que seja muito feliz no Benfica e que tudo dê certo na sua carreira. Torço por ele. Tem um drible desconcertante, decide uma jogada e assiste os companheiros. Vai fazer muita falta no nosso plantel", assumiu.