Defesa do Monaco apontado ao Benfica

O jornal 'AS' adianta este domingo na sua edição chilena que o Benfica é uma das equipas alegadamente interessadas na contratação do defesa central Guillermo Maripán, atualmente vinculado ao Monaco. De acordo com a informação avançada, as águias entram numa corrida na qual constam também vários clubes ingleses, nomeadamente o Newcastle, que ao que tudo indica será a equipa mais bem posicionada para garantir a contratação.





Ainda segundo o 'AS', o Monaco espera concluir esta transação por uma verba em torno dos 20 a 25 milhões de euros, sendo que esta saída parece até praticamente certa por parte da própria estrutura, que já terá dado a indicação a Niko Kovac para não utilizar o jogador neste arranque de temporada, de forma a não arriscar uma lesão que possa colocar em causa a transferência.Contratado no verão passado ao Alavés, por 18 milhões de euros, Maripán foi uma das opções mais utilizadas nos monegascos na temporada 2019/20, tanto por Leonardo Jardim como por Robert Moreno, assinando atuações que o apontam a outros palcos. A Luz pode ser o seguinte, mas a Premier League chamará mais alto...