Demarai Gray apontado ao Benfica

O 'The Sun' adianta que o Benfica é uma das equipas interessadas na contratação do extremo inglês Demarai Gray. Em final de contrato com o Leicester, o jogador de 24 anos pode, a partir de hoje, negociar com outro clube, visto o seu contrato com os foxes terminar no final da presente temporada.





Para lá das águias, também a Roma está na corrida.