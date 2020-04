Denilson: «Se o Benfica libertar o Pedrinho por mais tempo vai ser ótimo»

Pedrinho cumpre esta segunda-feira 22 anos de idade e mereceu elogios de Denilson, campeão do Mundo pela seleção brasileira em 2002. O antigo extremo garantiu que se o jogador contratado pelo Benfica ao Corinthians ficar mais tempo no Brasil o Timão ficaria a ganhar com isso.





"As características que o Pedrinho tem são uma raridade no Corinthians... se o Benfica realmente o libertar por mais um tempo depois dessa pandemia, vai ser ótimo para o Tiago Nunes", vincou o agora comentador de futebol, em publicações levadas a cabo através da conta pessoal de Twitter, enaltecendo as características do reforço das águias para 2020/21."Tem remate mas principalmente drible.... qual o outro jogador do Corinthians que é driblador?", instou o mais caro jogador do Mundo em 1997, quando trocou o São Paulo pelo Betis.